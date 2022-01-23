إصابة جميع أعضاء فرقة أوركسترا فيينا العالمية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ألغت فرقة أوركسترا فيينا العالمية الشهيرة، اليوم، جميع حفلاتها الموسيقية فى باريس وهامبورج وكولونيا، والتى كانت مقررة هذا الأسبوع، بسبب تفشى الإصابة بمتغير "أوميكرون" لفيروس كورونا بين جميع أعضاء الفرقة.





وقال رئيس الفرقة دانيال فروشاور -فى تصريحات اليوم- "إن فرقة أوركسترا فيينا فوجئت بتفشى حالات الإصابة بفيروس كورونا بين جميع الأعضاء، مما اضطر إلى إلغاء العديد من الحفلات الموسيقية". وأوضح أنه تم أيضا إلغاء العروض فى إطار أسبوع موتسارت فى مدينة سالزبورج، والتى كان مقرر لها فى الفترة من 29 يناير الجارى و2 فبراير المقبل.. لافتا إلى أنه يتطلع إلى استئناف عمل الفرقة والوفاء بالتزاماتها فى عروض فى عدة دول أوروبية، وفى الولايات المتحدة اعتبارا من 18 فبراير المقبل.

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