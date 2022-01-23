مالى تحقق فى مقتل 7 موريتانيين فى بلدة حدودية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير اللامركزية والإدارة الإقليمية عبدالله مايغا فى بيان أمس السبت إن "حكومة مالى قررت، عقب جلسة عمل مع وفد موريتانى، فتح تحقيق شفاف وسريع سيتم إطلاع الجانب الموريتانى على نتائجه".
وقالت وسائل إعلام موريتانية إن الضحايا هم من مربى الماشية، وكانوا متوجهين إلى مالى مع قطعانهم بحثاً عن المراعى.
وشدد مايغا على أن "الحكومة ترفض تحميلها أى مسؤولية وتؤكد أنه فى هذه المرحلة لا يوجد أى عنصر حول تورط" الجيش المالى فى الجريمة، مؤكداً أن "كل الإجراءات ستتخذ لاعتقال مرتكبى هذه الأعمال المأسوية وتقديمهم إلى العدالة".
وكانت الرئاسة الموريتانية أعلنت فى بيان يوم الجمعة، إرسال وفد إلى باماكو "لكشف ملابسات" مقتل هؤلاء الموريتانيين.
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