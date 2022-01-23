عاجل.. رئيس أرمينيا يعلن استقالته من منصبه: البلاد تمر بظروف صعبة

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأرمنى أرمين سيركيسيان، مساء اليوم الأحد، استقالته من منصبه.



جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأرمنى أرمين سيركيسيان، مساء اليوم الأحد، استقالته من منصبه. وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال الرئيس الأرمنى فى أعقاب إعلان استقالته إن بلاده تمر فى ظروف صعبة.

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