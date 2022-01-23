عاجل جدا.. قرارات حكومية هامة بشأن عودة الطلاب إلى المدارس في المملكة الأردنية الهاشمية

شهدت الساعات القليلة الماضية تصريحات هامة جدًا من السيد الدكتور “عادل البلبيسي” مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومستشار ملف كورونا والذي أكد أن حملة التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا هامة جدًا وأكد أن حملة التطعيم الخاصة بطلبة المدارس في المملكة الأردنية الهاشمية مهمة جدًا من أجل العودة إلى المدارس والتعليم، كما أوصى جميع الأهالي في المملكة إلى الإقبال من أجل الحول على اللقاح مؤكدًا على أهمية هذا اللقاح، ويعتبر هذا اللقاح هام جدًا للجميع على الرغم من أنه لا يمنع الإصابة بالفيروس إلا أنه يساهم بشكل كبير جدًا في التقليل من الأعراض التي قد تصيب الأشخاص بعد الإصابة بالفيروس، ونتابع معكم الآن في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كافة التفاصيل الخاصة بعودة الطلبة إلى المدارس في المملكة الأردنية الهاشمية والإجراءات التي ستُتخذ من أجل عودتهم.

قرار حكومي هام للمواطنين يتعلق بالعودة إلى المدارس

كما قام الدكتور عادل البلبيسي في تصريحات خاصة به عبر شاشة قناة المملكة أن الحكومة الأردنية قد اتخذت قرار هام وهو تطعيم الفئة العمرية بداية من عمر 5 سنوات وحتى عمر 11 عام على أن يتم توزيع مراكز التطعيم في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التطعيم ضد كورونا وستكون هذه المراكز اختيارية وأكد على أن الحكومة أقرت بتطعيم هذه الفئة العمرية بجرعتين فقط ولن يتم تطعيمهم بالجرعة الثالثة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية والتي أكدت على أنها ستكون جرعة تعزيزية.

عودة الطلبة إلى المدارس في الأردن

وينتظر الملايين من الأشخاص في المملكة الأردنية عودة التعليم مرة أخرى بعدما كانت الحكومة قد أعلنت عن توقف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا في الأردن وفي العالم كله بشكل كبير جدًا، وجاء القرار من جانب الحكومة على أن يتم تطعيم جميع الطلاب في الفئات العمرية التي حددتها الوزارة حيث سيتم تطعيم جميع الطلاب بجرعتين فقط من اللقاح من دون الجرعة التعزيزية التي أقرتها المنظمة العالمية للصحة، وأكد البلبيسي على أن النسبة الخاصة بتلقي جرعة واحدة من اللقاح للطلبة من الصف السابع وحتى الحادي عشر هي 18 % بعدد يبلغ 1500 طالب وطالبة.