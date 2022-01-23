نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الجزائرية 1 programme national HD شفرة بيس الجزائرية الأرضية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تردد القناة الجزائرية 1، والتي يزيد البحث عنها في كافة أنحاء العالم العربي في خلال هذه الأيام، وهذا تزامنا معن نهائات كأس أمم أفريقيا 2022 المقام في الكاميرون، حيث ستنقل القناة الجزائرية الأرضية مباريات المنتخبات العربية في نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2022، وسنتعرف معكم في هذا المقال تردد القناة الجزائرية الأولى على النايل سات، وكيفية تنزيلها، وشفرة بيس الجزائرية الأرضية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

القناة الجزائرية الناقلة لمباريات امم افريقيا

وقد تعرفنا معكم أعزائنا المتابعين منذ بداية البطولة قائمة القنوات الفعلية التي نقلت المباريات على شاشاتها بالفعل، وهذا بعيدا عن الشائعات التي انتشرت عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذا كما تعرفنا معكم في مقال القنوات الناقلة لامم افريقيا 2022 على جميع الأقمار الصناعية.

حيث إن القنوات الناقلة لمباريات كاس الامم الافريقية في منطقة الشرق الأوسط هي قنوات بي ان سبورت، وقد تعرفنا مع حضراتكم على تردد قناة bein sport max1، وقناة الجزائرية الأولى أو كما تعرف بالجزائرية الأرضية، وسنتعرف معكم في هذا المقال على التردد الخاص بها، وكيفية تنزيلها، فتابعوا معنا.

تردد قناة الجزائرية 1

وسنتعرف معكم أعزائنا المتابعين تردد قناة الجزائرية 1، والتي يبحث عنها لجميع وخاصة أنها ستنقل مباراة تونس اليوم أمام نيجيريا في الدور ال16 في مرحلة الأدوار الاقصائية في البطولة، وسنتابع معكم التردد وهو كالآتي:

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي أو H.

شفرة بيس الجزائرية الأرضية 2022

وكما نعلم فإن القناة يمكنكم تشغيلها باستخدام الشفرة الخاصة بها، مع العلم أن تمتلكوا ريسيفر به معالج من النوع بيس biss، وهذا حتى تعمل القناة لديكم بلا مشاكل، وهي كالآتي:

اضغط على زر OK في الريموت كنترول.

ثم اضغط على خيار Biss.

ادخل الرقم التالي 1100001100000000.

انقر على زر تأكيد.

وسيواجه نسور قرطاج اليوم “منتخب نونس” المنتخب النيجيري في مباراة قوية في الدور ال16 في تصفيات أمم أفريقيا 2022، وستنقل المباراة على قناة الجزائرية الأولى التي ذكرنا لكم ترددها وقناتي bein sport max 1، فتابعوا معنا.