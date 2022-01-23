موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 معدلات القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 ، حيث يتم في الوقت الحالي الاستعلام عن كافة نتائج القبول الموازي لجميع طلاب العراق للعام الدراسي 2022، بعد أن قامت بتوفير الموقع الرسمي الخاصة بوزارة التربية والتعليم العراقي عبر شبكة الإنترنت، كما أن الوزارة قامت بوضع العديد كافة المعايير المتاحة لكافة الطلاب حتى يتمكنوا من الالتحاق بمرحلة الجامعات العراقية المتنوعة، إلى جانب القيام بتحديد كافة مصروفات الجامعات العراقية التي من المقرر أن تقام ذلك العام على الطلاب، ففي الفترة الأخيرة قد تم الإعلان عبر قناة التعليم الموازي عن كافة التفاصيل التي تتعلق بجميع مؤهلات التعليم للطلاب والطالبات، حتى يستطيع الطلاب من خوض الاختبارات بشكل صحيح بعد أن يتم مراجعتها عن طريقه.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

مع الحرص على المتابعة المستمر في تطوير سير أداء الأكاديمي لدى طلاب وطالبات العراق، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بإرسال جميع الطلبات لجميع الجامعات العراقية سواء كانت جامعات خاصة أو عامة، حيث أنها اتاحة كافة البيانات التي تتعلق بذلك العام على هيئة ملف بي دي إف، وقد قامت بتوفيرها من خلال الرابط الرسمي الخاص بها، حيث يقوم الطالب بالتعرف على النتائج التي تتعلق بهم وهم في المنزل، حتى أن تسهل على الطلاب والطالبات أداء الاختبارات.

شروط القبول الموازي

بالنسبة لما يتعلق بكليات الطب يشترط أن لا يقل نسبة درجات الطالب عن 3 درجات بالنسبة للحد الأدنى.

كما أن يجب أن يكون الطالب حاصل على مجموع درجات 4 عن الحد الأدنى، وهذا بالنسبة لجميع كليات الهندسة.

أما باقي الكليات فقد قامت الوزارة بتحديد أن لا يقل نسبة الدرجات عن 6 درجات من مستوى الحد الأدنى.

حتى يتمكنوا من قبول طلباتهم في جامعات العراق.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي