التحالف يرصد نشاطا عدائيا للمليشيات الحوثية من الجوف اليمنية

رصد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأحد، نشاطا عدائيا لمليشيات الحوثي، باستخدام طائرات مسيرة انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.

وأورد التحالف العربي العربي لدعم الشرعية في اليمن"استجابة للتهديد يتم التحضير لعمليه عسكرية للتعامل مع مصادر التهديد."

وأكد التحالف اعتزامه اتخاذ الإجراءات العملياتية وفق القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن التحالف، عن تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة البيضاء، تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

كما نفذ التحالف ضربات جوية دقيقة على أهداف عسكرية مشروعة لميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقال التحالف إن العملية العسكرية جاءت استجابة للتهديد وتحييد خطر الهجمات العدائية.

وطالب التحالف، في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية على حسابها في تويتر، المدنيين في صنعاء بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات ميليشيات الحوثي.

ودعا المدنيين إلى إخلاء أي موقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وذلك لأغراض عسكرية.