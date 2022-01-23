تصريح متفائل من «الصحة العالمية» بشأن نهاية فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوجه، الأحد، أن المتحوّرة أوميكرون التى قد تصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس، أطلقت مرحلة جديدة من الوباء فى المنطقة وقد تقرّب الأزمة الصحية من النهاية.

وأضاف كلوجه لوكالة "فرانس برس": "من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، لكنّه حضّ على الحذر من واقع تغيّر الفيروس.

وتفشى المتحور أميكرون شديد العدوى بشكل واسع فى أنحاء العالم، ما دفع بعض الدول لإعادة فرض إجراءات جديدة وتسريع إطلاق حملات التطعيم بالجرعات المعززة.