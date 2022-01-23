”الصحة العالمية”: نهاية ”محتملة” لوباء كورونا في أوروبا بعد ”أوميكرون”

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنها تتوقع نهاية "محتملة" لوباء كوفيد-19 في أوروبا بعد متحور "أوميكرون".

وأعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، أن المتحور "أوميكرون" الذي قد يصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس، أطلق مرحلة جديدة من وباء كوفيد-19 في المنطقة وقد يقرّب الأزمة الصحية من النهاية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كلوغه قوله "من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، لكنه حضّ على الحذر من واقع تغيّر الفيروس.

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر قبل أيام من ظهور سلالات جديدة بعد "أوميكرون".

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية، إلى الأهمية الاستثنائية لرصد وتقييم الوضع مع السلالات الجديدة من فيروس كورونا.