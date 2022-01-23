الصحة الإيرانية تحذر: انتشار ”أوميكرون” أصبح واسع النطاق في البلاد

قال نائب وزير الصحة الإيراني، سعيد كريمي اليوم الأحد، إن انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا أصبح واسع النطاق في البلاد، و"لا نسمع أخبارا سارة".
وأضاف كريمي في تصريح: "خلال الأسبوع الماضي، ازداد عدد المراجعات إلى المراكز الطبية الخاصة بكورونا ونحن قلقون حيال ذلك، حيث ازدادت عدد المراجعات بنحو 5000 شخص".
وتابع: "هناك احتمال لنشهد ذروة سادسة لتفشي الوباء، على الرغم من أن الوضع الحالي ليس سيئا، لكن الأخبار ليست جيدة جدا.. بالنظر إلى مستوى انتشار المتحور "أوميكرون" هناك احتمال كبير بأن نشهد الذروة التالية".
من جهته، طالب وزير الصحة الإيراني، المواطنين باستكمال عملية التلقيح ضد فيروس كورونا وأخذ الجرعة الثالثة لمنع انتشار سلالة "أوميكرون" في البلاد.
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