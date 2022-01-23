الصومال يلغي قرار اعتبار ”جبهة تحرير أوغادين” كيانا إرهابيا

ألغت السلطات الصومالية، اليوم الأحد، قرارا سابقا يعتبر "جبهة تحرير أوغادين" في إثيوبيا كيانا إرهابيا.
وجاء في بيان لرئاسة الوزراء أن "مجلس الوزراء وافق اليوم على التراجع عن قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء في عام 2017، اعتبر الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين منظمة إرهابية".
و"الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين" جماعة مسلحة معارضة للنظام الإثيوبي، تطالب بانفصال إقليم أوغادين عن إثيوبيا، وتعتبر أن الإقليم أرض تحتلها إثيوبيا التي ضمت هذا الإقليم رسميا عام 1954.
وليست "جبهة تحرير تيغراي" وحدها من تخوض تمردا ضد الحكومة الإثيوبية، بل هناك حركات مسلحة تنتمي لعرقيات مختلفة تسعى لاقتحام العاصمة أديس أبابا أو الانفصال عنها تماما، منها "الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين".
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