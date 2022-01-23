نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي التعليمية 1443 schools.madrasati.sa وخطوات التسجيل على منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي التعليمية 1443 وخطوات التسجيل على منصة مدرستي لجميع المراحل التعليمية نستعرض نتابع مع حضراتكم الان، حيث نتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع الخدمات التعليمية المطروحة أمام جميع الطلاب داخل المملكة العربية السعودية فى ظل أزمة تفشي وباء كوفد 19، حيث انتشرت مؤخراً حدة بحث جوجل وراء التسجيل على منصة مدرستي التعليمية التي نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان طرق وخطوات التسجيل عليها بشكل وبصورة الكترونية

رابط منصة مدرستي التعليمية 1443

اعلنت وزارة التعليم السعودية على ان بداية التعليم الحضوري بالمملكة العربية السعودية سيكون بدءً من صباح يومنا الحالي الموافق 23 يناير 2022 وهجرياً 20/6/1443، عليه وجهت وزارة التعليم السعودية الدعوة أمام جميع الطلاب من أجل اتمام التسجيل على منصة مدرستي الرقمية التي من خلالها سيتمكن الطلاب من متابعة دروسهم و برامجهم التعليمية من المنزل، حيث تستعد وزارة التعليم السعودية على بدء الفصل الدراسي الثاني مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي جاءت بالتعامل مع حدة انتشار فيروس كورونا المستجد، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال خطوات التسجيل على منصة مدرستي الرقمية

خطوات التسجيل على منصة مدرستي التعليمية

بامكانكم بمنتهي السهولة اتمام التسجيل على منصة مدرستي التعليمية من المنزل وذلك فول اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع مدرستي التعليمي من هنا

البدء فى اختيار ايقونة تسجيل دخول طالب

تسجيل اسم المستخدم

تسجيل الرقم السري

البدء فى تحديد المرحلة التعليمية التابع اليها الطالب

اختيار الفصل الدراسي التعليمي

النقر على أيقونة تسجيل دخول وبهذا تكون قد أتممت المهمة بنجاح

علماً على ان وزارة التعليم السعودية تستعد من خلال رفع جميع مايحتاجه الطالب من كم هائل من المعلومات التي من خلالها ستساعد الطلاب على إتمام تعليمهم من داخل المنزل فى ظل ازمة ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث قد تم إنشاء منصة مدرستي بشكل مبسط وسهل وسلس للغاية لاجل مساعدة جميع الطلاب على إتمام تعليمهم عن بعُ د في ظل أزمة انتشار وتفشي وباء كوفد 19