واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بحزب الله في لبنان

دوت الخليج :- فرضت الولايات المتحدة عقوبات، اليوم الجمعة، على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات وصفتهم بأنهم جزء من شبكة دولية لحزب الله، ووجهت إليهم اتهامات بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على الجماعة التي تصنفها واشنطن بأنها “منظمة إرهابية”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها استهدفت عدنان عياد الذي قالت إنه عضو في حزب الله ورجل أعمال، علاوة على أعضاء آخرين في شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبشريكه عادل دياب الذي أدرجت واشنطن اسمه، الثلاثاء الماضي، على قائمة العقوبات.

وأوضحت الوزارة أن بعض الكيانات المستهدفة بالعقوبات تتخذ من زامبيا مقرا لها.

وجاءت خطوة، اليوم الجمعة، بعد أن فرضت واشنطن، الثلاثاء الماضي، عقوبات على ثلاثة رجال أعمال -من بينهم دياب- على علاقة بجماعة حزب الله، قائلة إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للجماعة يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يتعرض فيه البلد لأزمة.

وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية في بيان، اليوم الجمعة، إن “وزارة الخزانة ملتزمة بعرقلة النشاط غير المشروع لحزب الله ومحاولات الالتفاف على العقوبات من خلال شبكات أعمال في الوقت الذي تكثف فيه رعاية شبكات المحسوبية والفساد في لبنان”.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجراء، الثلاثاء الماضي، يوجب تجميد جميع ممتلكات رجال الأعمال الثلاثة وأعمالهم الموجودة في الولايات المتحدة وإبلاغ الوزارة بها، كما يحظر على الأمريكيين أي تعاملات متعلقة بهذه الممتلكات.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن على تويتر عقب الإعلان “الولايات المتحدة تتضامن مع الشعب اللبناني الذي ما زال أمنه وسيادته مهدديْن بفعل أنشطة حزب الله الفاسدة والمزعزعة للاستقرار”.

وتعصف الأزمات بالاقتصاد اللبناني منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة تلال الديون، والأسبوع الماضي هوت العملة المحلية (الليرة) لمستوى قياسي جديد وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر.

وبين الحين والآخر، تفرض واشنطن عقوبات على أشخاص على صلة بحزب الله اللبناني أو قيادات به.

وبموجب العقوبات يتم تجميد جميع الممتلكات الخاصة بالمستهدفين الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، كما يحظرعلى الأمريكيين الدخول في معاملات معها.