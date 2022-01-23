الرئيس الجزائري يزور مصر الاثنين

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيجري زيارة إلى مصر، الاثنين، على أن تستمر لمدة يومين.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن الرئيس تبون يجري "زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية".

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قد أجرى زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين الماضي، حيث التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لبحث استعدادات الجزائر لاستضافة القمة العربية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى قضايا المنطقة العربية.

يذكر أن مسؤولا رفيعا بجامعة الدول العربية قد قال، الجمعة، إنه تقرر إرجاء القمة الدورية السنوية للجامعة العربية على مستوى القادة، التي كان مقررا انعقادها في 22 مارس بالجزائر، بسبب جائحة كورونا.