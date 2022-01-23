عاجل.. إصابة وزير الصحة الأردنى فراس الهوارى بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة الأردنى فراس الهوارى، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".



جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة الأردنى فراس الهوارى، اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز". وأكد وزير الصحة الأردنى، أن حالته الصحية مستقرة، وأنه ملتزم بإجراءات العزل المنزلى وتطبيق البروتوكولات المتعلقة بالمصابين.

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