أعلن الرئيس الأرمينى، أرمين ساركيسيان، اليوم الأحد، أنه قرر ترك منصبه وأنه قدم استقالة رسمية بذلك، وقال ساركيسيان، في بيان نشر على الموقع الرسمي للرئاسة الأرمينية: "فكرت لوقت طويل وقررت ترك منصب رئيس الجمهورية بعد عمل مكثف استمر 4 سنوات. هذا القرار ليس عاطفيا على الإطلاق، فيه منطق معين"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وأضاف: "لا تتوفر لدى رئيس البلاد أدوات ضرورية للتأثير على أهم القضايا بالنسبة إلى الدولة والأمة سواء في السياسات الداخلية والخارجية".
ويأتي هذا التطور بعد أن شهدت أرمينيا عام 2021 موجة مظاهرات واسعة وخلافات سياسية حادة على خلفية نتائج حرب خريف 2020 في إقليم قره باغ مع أذربيجان التي استعادت بالأعمال القتالية ثلثي الأراضي التي خسرتها جراء المواجهة في المنطقة في التسعينيات من القرن الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس أرمينيا أرمين ساركيسيان يعلن الاستقالة من منصبه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.