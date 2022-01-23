باكستان.. غرقى ومفقودون جراء غرق 3 قوارب صيد

قال مسؤول باكستاني، إن صيادين اثنين على الأقل غرقوا واعتبر 10 آخرون في عداد المفقودين وتمكنت سفن البحرية والأمن البحري من إنقاذ 32 صيادا، جراء غرق 3 قوارب صيد قبالة سواحل البلاد.
وأضاف غضنفر قادري، نائب مفوض منطقة ثاثا، إن القوارب غرقت أمس السبت في بحر العرب بالقرب من مدينة كيتي بندر الساحلية، وأن عملية البحث والإنقاذ تجري بمساعدة زوارق البحرية والأمن البحري.
وأشار إلى أن قوارب الصيد كانت في البحر عندما أجبرها الطقس على العودة لكن ثلاثة قوارب تقل طاقما من 44 فردا غرقت نتيجة الرياح العاتية والأمواج العالية.
وأوضح قادري أن فرق الإنقاذ أرسلت لإعادة بعض الصيادين الذين لجأوا إلى جزر صغيرة لكن اثنين منهم غرقوا أثناء محاولتهم السباحة إلى الساحل، وقال إن عملية البحث والإنقاذ ستستمر حتى العثور على جميع الصيادين المفقودين.
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