وزارة الدفاع اليمنية: الحوثيون يعدمون الرافضين للقتال

قالت وزارة الدفاع اليمنية، الأحد، إن لديها معلومات "مروعة"، بشأن إعدام ميليشيات الحوثي لمقاتليها المنسحبين والرافضين للقتال، مشيرة إلى أنها أعطت توجيهات لوحداتها باستقبالهم، مؤكدة أنه سيكون لهم "الأمان والمعامة الحسنة".

وأضافت وزارة الدفاع اليمنية: "للمقاتلين الحوثيين المنسحبين الأمان والمعاملة الحسنة، وفق الشرعية والأعراف والقوانين الدولية". وتابعت: "من نستقبلهم من المنسحبين ضيوف، وسنقدم لهم كل العون والدعم والمساعدة، لإعادتهم إلى مناطقهم عند رغبتهم"، وفق ما ذكرت وكالة "واس".

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