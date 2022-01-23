عاجل.. التحالف: صاروخ باليستى سقط فى المنطقة الصناعية بجازان

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، مساء اليوم الأحد، وقوع اعتداء وحشى بصاروخ باليستى سقط بالمنطقة الصناعية فى أحد المسارح بجازان.





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