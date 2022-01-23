سركيسيان: استقالتى سببها افتقار القدرة على التأثير فى السياسة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، الاستقالة من منصبه، بسبب ما وصفه بـ"الافتقار لامتلاك القدرات للتأثير على الأوضاع الداخلية والخارجية"، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك".





وقال بيان للرئاسة الأرمينية، على الموقع الرسمى، نقلا عن ساركيسيان، اليوم الأحد "لقد فكرت لفترة طويلة وقررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بعد حوالى أربع سنوات من العمل النشط، وهذا القرار ليس عاطفيًا على الإطلاق".

وأضاف بيان الرئاسة أن "الرئيس أوضح أنه لا يمتلك للأدوات للتأثير على العمليات الراديكالية للسياسة الداخلية والخارجية فى هذه الأوقات الصعبة للبلاد والأمة".

وتابع أنه "فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها دولتنا، والتى تتطلب الوحدة الوطنية، يجب ألا يصبح المنصب الرئاسى هدفاً لنظريات القيل والقال والمؤامرة، وبالتالى صرف انتباه الرأى العام عن أهم القضايا.