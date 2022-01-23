السودان: البرهان يصدر قرارا بتجديد وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارا بتجديد وقف إطلاق النار، على امتداد البلاد وفى كافة الجبهات.





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