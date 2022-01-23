نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية moedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهور نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم حيث يبحث عنها الكثيرين حول طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها بمنتهى السهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل سنستعرضه ونتابعها من خلال موقعكم ثقفني نيوز

ظهور نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك على إعلان نتائج القبول الموازي من خلال توجيه الدعوة أمام الطلاب على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو من خلال موقع الدراسات والتخطيط والمتابعة، على ان يتم التأكيد على بدء اعمال الكشف عن تلك النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما تم الإعلان عن قبول 22 ألف طالب وطالبة من بينهم 3500 طالب وطالبة من الأعوام الماضية، لتتابع تصريحات التربية والتعليم العراقية على ان موعد بداية العام الدراسي الجديد سيكون فى اليوم السابع والعشرون من يناير المقبل عليه نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين على النحو الفقرة التالية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

حددت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي بامكانكم الان اجراء الاستعلام عنها بمنتهى السهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على خانة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بالحال

هذا وقد حددت وزارة التربية والتعليم العراقية صباح يوم السابع والعشرين من يناير كموعد بداية العام الدراسي الجديد بالعراق على مستوى جميع الجامعات العراقية، عليه اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ضرورة الاسراع فى انهاء اعمال تسجيل قيد الطلاب على القبول الجامعة أو المعهد المرشحة امام الطلاب، عليه فى حال مواجهتكم اي صعوبات متعلقة حول الحصول على تلك النتائج قم على الفور بمشاركتنا من خلال صندوق التعليقات التي بالاسفل بالأمر حتى نوافيكم بالحال بابسط الحلول الممكنة