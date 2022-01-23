نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السيارات التقسيط بسعر الكاش في السعودية وقيمة القسط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السيارات التقسيط بسعر الكاش هي أحد العروض التي قدمها عبداللطيف جميل في الفترة الأخيرة، وخصوصًا بالتزامن مع العودة الحضورية إلى المدارس، وذلك يرجع إلى أن الشهور الماضية شهدت إطلاق منصات عديدة للدراسة من خلال الإنترنت، ومن خلال عروض عبداللطيف جميل للسيارات 2022 تستطيع الحصول على أنواع مختلفة من السيارات، سواء السيارات اليابانية أو الألمانية بالإضافة إلى السيارات الصينية أيضًا، ويتم البحث عن أجدد عروض هيونداي 2022 تقسيط بسعر الكاش وسوف نوفر أحدث عروض الشركة وكذلك شروط عبداللطيف جميل لتقسيط السيارات 2022.

عروض السيارات التقسيط بسعر الكاش

بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات إلى المدارس، قامت شركة عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة بطرح عروض السيارات التقسيط بسعر الكاش وأعلنت عن الكثير من المميزات، من بينها ما يلي:

لن تحتاج إلى دفع مصروفات إدارية مقابل الحصول على معظم السيارات التي قدمتها الشركة في الفترة الأخيرة، وفترة السداد تقترب من الخمس سنوات على أن يتم السداد شهريًا.

كما أن التقسيط سيكون بدون مقدم وبدون الكفيل.

واعتمدت الهيئة الشرعية نظام عروض تمويل السيارات من خلال عبداللطيف جميل أيضًا ولمزيد من المعلومات اتصل على رقم الشركة الموحد وهو: 8002442211 .

عروض سيارات بسعر الكاش 2022

وهناك أكثر من فئة للسيارات يمكن الحصول على بأنظمة التقسيط المختلفة من خلال شركة عبداللطيف جميل وخصوصًا السيارات الجديدة المقدمة في نطاق هذا العرض أيضًا ومن بينها:

للحصول على سيارة راش الجديدة موديل العام الجاري من خلال الشركة تستطيع تقديم طلبك إلكترونيًا، ولكن ينبغي الموافقة وقبول الشروط والأحكام، من بينها دفع الأقساط الشهرية بقيمة 1140 ريال سعودي على خمس أعوام بحد أقصى، وفي حال كانت المدة أقل، سيتم زيادة نسبة الأقساط الشهرية.

كما أن شركة جيلي قامت بطرح شرة كولراي لهذا العام، وقدمتها الشركة بالتقسيط، والذي يترتب عليه سداد قيمة القسط وهي 1206 ريال سعودي في الشهر الواحد، على مدار ستين شهر كاملة، وعند تقليل المدة سيزيد قيمة القسط.

أما سيارات كيا الجديدة فلا حظ وافر من عروض السيارات في الشركة، فهناك سيارة سونيت الجديدة أحدث موديل لهذا العام، دفعاتها الشهرية بلغة 1314 ريال سعودي ومتاحة من خلال الشرك بألوان عديدة، ومتوفر عروض سيارات هيونداي من بينها سيارة كريتا وأقساطها في الشهر تُقدر ب 1411 ريال سعودي.