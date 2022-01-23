نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني 1443 وطريقة تسجيل مستفيد جديد سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن موعد صرف الدعم السكني 1443 حيث أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن شروط الحصول على المساعدات السكنية وكذلك أعلنت الوزارة عن مواعيد صرف الدعم وتحويلها إلى حسابات المواطنين الذين تم تسجيلهم في وقت سابق وتم قبولهم.

والجدير بالذكر أن الوزارة تسعى إلى تقديم الدعم للأسر الفقيرة التي لا تملك مأوى لها ولا تمتلك أموال من اجل الحصول على مكان للإقامة ومن خلال موقعنا سوف تتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع تابع معنا.

موعد صرف الدعم السكني 1443 يناير

أما عن موعد صرف الدعم السكني 1443 الذي حددته وزارة الإسكان السعودية فهو من المقرر أن يكون في يوم 24 من كل شهر وفقاً للتاريخ الميلادي وبذلك يكون موعد الصرف وتحويل الأموال إلى المستحقين للدعم يوم 24 من شهر يناير الجاري 2022 حيث تهدف وزارة الإسكان السعودية إلى تقديم كل سبل الدعم للأسر الفقيرة وتسعي إلى تأمين مسكن ومأوى لهم وهو يعتبر أبسط الحقوق التي يجب أن يحصلوا عليها.

تسجيل مستفيد جديد سكني

سوف نقوم بتوضيح خطوات تسجيل مستفيد جديد سكني حيث يجب أن تتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من الحصول على الوحدات السكنية وهي كما يلي:

يجب أولا أن تتوجه إلى موقع منصة سكني .

ثم يجب عليك اختيار كلمة تسجيل جديد.

بعدها سوف تجد نفسك في صفحة التسجيل.

هنا يجب أن تكتب كل المعلومات التي يتم طلبها منك بشكل صحيح.

يجب أن تراجع شروط الحصول على الوحدات السكنية.

اكتب رقم الهوية الخاص بك.

كذلك اكتب مقر السكن الذي تقيم فيه في الوقت الحالي.

اكتب رقم هاتف خاص بك بحيث يتم التواصل معك في حال قبول طلبك.

سجل البريد الإلكتروني الخاص بك.ِ

اكتب تاريخ الميلاد.

قم بكتابة الاسم بالكامل.

وبذلك تكون قد تعرفت على طريقة التسجيل في سكني.

رقم سكني خدمة العملاء

حددت وزارة الإسكان السعودية طريقة الاتصال بالدعم الفني حيث من خلال رقم سكني خدمة العملاء 920002431 كما يمكن للمواطنين الاستفسار عن كافة التفاصيل التي يبحثون عنها وكذلك يمكنهم تقديم الشكاوى والمقترحات على هذا الرقم كذلك يمكنهم الاتصال لمعرفة موعد نزول الدفعة الجديدة من الدعم.