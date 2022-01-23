رابط منصة مدرستي من وزارة التعليم السعودية للتعليم عن بعُد وللحصول على جميع الخدمات التعليمية

رابط منصة مدرستي ، يبحث الطلاب الآن عن رابط منصة مدرستي لكي يقوموا بتسجيل الدخول إليها من أجل الاستفادة بالخدمات العديدة التي تقدمها هذه المنصة للطلاب في جميع المراحل، حيث قد تم إطلاق هذه المنصة من قبل وزارة التعليم السعودية لكي يحصل جميع الطلاب في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية على خدماتها، وخاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تعليق الدراسة أكثر من مرة والاعتماد على هذه المنصة التي أثبتت نجاح كبير في الفترة الأخيرة، حيث اعتمد عليها الطلاب خلال تلك الأيام بشكل خاص وذلك لاعتماد الطلاب نظام التعليم عن بعد للطلاب ولكنها قد أشارت إلى أنه بعد يوم 23 يناير سوف يستكمل الطلاب دراستهم الحضورية بشكل طبيعي.

رابط منصة مدرستي

يبحث الطلاب بشكل مكثف عن رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية، وهي المنصة التي تقدم العديد من الخدمات للطلاب ومنها أن الطالب يمكنه حضور الحصص التعليمية بشكل الكتروني والاستماع إلى شروحات الدورس المختلفة في كافة المواد، وأن الطالب بإمكانه التواصل مع المعلم بشكل مباشر وسريع، كما يمكن حل الاختبارات المختلفة الموجودة على المنصة من أجل التعرف على مستوى الطالب في كل مادة، وتتيح المنصة أيضا خدمات لولي الأمر وهي إمكانية متابعته للمستوى الدارسي لابنه أو ابنته في أي وقت ومعرفة العلامات التي يحصلون عليها في كافة المواد الدراسية المختلفة في المرحلة التعليمية الخاصة بهم.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يمكن تسجيل الدخول إلى المنصة بكل سهولة بشكل الكتروني من المنزل وذلك عن طريق اتباع خطوات معينة بشكل صحيح، وتلك الخطوات هي كالتالي ..