هل تكرار الزلازل دلالة علي شئ خطير سيحدث

الزلازل الكثيرة المتتالية الناتجة عن الهزات الأرضية المختلفة إلى ماذا تشير الزلزلة المتتابعة مرة كل أسبوع ومرتين في الشهر أو مرة كل شهر، من المعروف عن عن الهزة الأرضية إنها تنتج بسبب شق أو صدع في القشرة الأرضية أو بسبب الانزلاق المفاجئ على الصدع وهذا كله تفريغ من باطن الكرة الأرضية للطاقة والحرارة، وبالتالي الموجات الزلزالية تحدث من مكان لآخر بالتتابع ،ويقاس الزلزال بجهاز قياس الزلزال أو السيسموغراف ووحدة قياسه الريختر.

هل نشاط الزلازل وكثرتها له دلالة خطيرة

تتعرض الأرض إلى 5 ألاف أو 7ألاف زلزال سنويا من هزات خفيفة كالتي شهدها الشرق الأوسط في الأيام السابقة، كما أنه علامة جيده لأنه شكل من أشكال تفريغ الطاقة المخزنة في القشرة الأرضية، و أحيانا عل هيئة صدع في القشرة باطن الأرض أو دلالة علي تحريك الصخور ، وهي أنواع فمنها الزلازل التكوينية والزلازل البركانية والزلازل المستحثة والهزة الأرضية التي هي سلسلة من الاهتزازات الارتجاجية التي تحدث للأرض يسمى مركز الهزة الأرضية بالبؤرة، وأيضا الهزات الارتدادية والتي تحدث بعد الزلزال الكبير أو ما نسميها بتوابع الزلزال وتستمر لمدة أسابيع وشهور أحيانا.

ثلاث أسباب مختلفة سببها كثرة الزلازل مؤخرا

أن تكون هزات روتينية عادية تحدث بشكل متكرر وتكون خفيفة كثيرا. أن تكون تفريغ للطاقة سهل وسريع للطاقة الداخلية الكامنة في القشرة الأرضية أو باطن الأرض وفي هذه الحالة تقي هذه الزلازل المنطقة كلها والبؤرة من زلازل كبير جدا قد يحدث بقوة ولكن تم تفريغه على هيئة زلازل أقل قوة. أن تكون هذه الزلازل الكثيرة المتتالية دلالة على زلزال كبير جدا قد يحدث، وهذا يحدث في المناطق النشطة فيها حركة الزلازل كاليابان، فيكون زلزال مدمر قوي.

قدر العلماء الهزات الأرضية الأخيرة المتتالية في الشرق الأوسط أن ليس لها أي تأثير سلبي على البنية التحتية فأثارها التدميرية تقدر ب 4 إلى 5 درجات على أصل 12 فمن الممكن أن تؤدي اللي تشققات تتفاوت على حسب قوة وضعف المبنى.