الاردن .. سكان اربد والشمال يشعرون بهزة ارضية

جي يب يس نيوز :- شعر مواطنون في اربد والشمال عموما بهزة ارضية ضربت المنطقة كما يبدو قبل قليل . ومن المتوقع اتضاح ما جرى من مصادر مختلفة سواء ان كان في الاردن او الدول المجاورة .

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