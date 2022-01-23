الاردن .. هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب بحيرة طبريا

دوت الخليج :- أكد مرصد الزلازل الأردني حدوث هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر. و قال المرصد إن مصدر الزلزال في بحيرة طبريا، وشعر بها سكان شمال المملكة.

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