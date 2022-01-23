التحالف يدمر مسيرتين حوثيتين انطلقتا من الجوف باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الاثنين، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من محافظة الجوف في اليمن.

وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية في حسابها على تويتر، إنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف باتجاه الأراضي السعودية.

وأضاف أن هذه الهجمات تأتي في إطار "تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين".

وأشار التحالف، في تغريدات أخريى، إلى "اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة" في منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

وأوضح أن هذه المحاولة هي الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة في المنطقة الصناعية، كؤكدا أن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم و الوحشي".

وذكر التحالف أن تقارير أولية أشارت إلى إصابة مقيم بجروح طفيفة من جراء الحادث، ووأنه يجري تقييما للأضرار بالموقع.

وفي وقت سابق مسار الأحد، قال التحالف إنه يتابع نشاطا عدائيا باستخدام طائرات مسيرة انطلقت من محافظة الجوف اليمنية، مؤكدا أنه يعد لعملية عسكرية استجابة لهذا التهديد.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 8 آليات عسكرية، وبالإضافة إلى خسائر بشرية تجاوزت 90 عنصراً إرهابياً.