«الاتحاد الكردستانى» يرشح صالح لولاية ثانية برئاسة العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، فإن هناك مرشح ثان لمنصب رئيس الجمهورية هو هوشيار زيبارى عن الحزب الديموقراطى الكردستانى.

وكان عشرات النشطاء العراقيين قد تظاهروا فى بغداد، يوم الخميس، رفضاً للتجديد لولاية ثانية للرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان).

وطالب النشطاء، أعضاء البرلمان الـ329 برفض تجديد الولاية الثانية لرؤساء البرلمان محمد الحلبوسى، والحكومة مصطفى الكاظمى، والجمهورية برهم صالح.

وجدد البرلمان العراقى فى 9 يناير الجارى انتخاب محمد الحلبوسى رئيساً له لولاية ثانية، بعد أن حصل على ثقة 200 نائب.

ووفق تقارير إعلامية، فإن الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، طرحت إعادة تسمية صالح لرئاسة الجمهورية، والكاظمى لرئاسة الحكومة، عقب التجديد للحلبوسى.