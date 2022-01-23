إيداع دعم سكني sakani.housing.sa لوزارة الإسكان بالمملكة للاستفادة من المبالغ النقدية التي يتم توفيرها للمتقدمين بطلب الدعم النقدي للمنصة للتمويل العقاري بالمملكة، حيث تقوم وزارة الإسكان بالاشتراك في رؤية 2030 لتمكين أكثر من 70% من السعوديين لتملك مسكنهم وتوفير السبل المتاحة وتيسيرها لهم للحصول على هذا المسكن بتوفير دعم تمويلي بشروط ميسرة للسداد للحصول على مسكن جديد لفئات المجتمع السعودي، ويبحث المسجلين عن موعد الإعلان عن قبول طلباتهم وموعد إيداع الأموال بالمصارف ليتم الحصول عليها.

إيداع دعم سكني sakani.housing.sa خدمات وزارة الإسكان (يناير 2022) والرقم المجاني

تقوم وزارة الإسكان بالمملكة بطرح العديد من المشروعات السكنية بالسنوات الماضية، وقامت منذ فترة قليلة بالإعلان عن طرح العديد من المشروعات السكنية الجديدة والتمويل العقاري للمساكن للسعوديين وتوفير المخططات المجانية بالحجز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للحلول السكنية وذلك بتوفير شروط التسجيل وكيفية التسجيل الإلكتروني وأيضا المستندات التي يجب تقديمها عند التسجيل وكل ما يخص الدعم المقدم من الوزارة.

خدمات وزارة الإسكان في برنامج سكني

يتم طرح العديد من المشروعات السكنية للراغبين في الحجز فيها.

تقوم الوزارة بتوفير أراضي سكنية مجانية جديدة لغير القادرين مع مخططات سكنية مجانية.

يتم استقبال طلبات المواطنين عبر المنصة السكنية لتسجيل البيانات.

تقوم الوزارة بالرد على الطلبات بعد 60 يوم عمل ببداية الشهر.

يكون كل شهر موعد الإعلان عن المقبولين في في دعم سكني.

موعد إيداع دعم سكني للشهر الجديد يناير 2022

تقرر الإعلان عن دعم سكني للشهر الجديد في يوم الاثنين الموافق 24 يناير 2022 ويقوم المسجلين في المنصة بالدخول بأرقام الطلبات للتعرف على قبول الطلب أو الرفض، على أن يقوم المقبولين بالتوجه إلى المصارف السعودية والاستفادة من العروض التمويلية الخاصة بكل بنك على حدة، وشروط التقسيط الخاصة بكل بنك.

كيفية التسجيل الجديد كمستفيد في منصة سكني

يتم الدخول المباشر للتسجيل كمستخدم جديد في “منصة دعم سكني“. يقوم المستخدم باختيار ايقونة “تسجيل الدخول ” في أعلى الصفحة أو اختيار ايقونة “تسجيل جديد”. يبدا بتسجيل رقم الهوية الوطنية. يتم كتابة رمز التحقق. كما يتم التسجيل بحساب المواطن على المنصة الوطنية الموحدة.

أرقام خاصة للتواصل المباشر مع موظفي الوزارة للاستعلام المباشر

مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية

68222

رقم لمنطقة الرياض : 11527

أرقام 011-4070100، 011-4070030

الأرقام الموحدة: 199090 – (920002431).

التراسل على البريد الإلكتروني [email protected]

إيداع دعم سكني sakani.housing.sa خدمات وزارة الإسكان (يناير 2022) والرقم المجاني، كما تعلن وزارة الإسكان بالمملكة الاثنين عن إيداع دعم سكني sakani.housing.sa لوزارة الإسكان بالمملكة للاستفادة من المبالغ النقدية التي يتم توفيرها للمتقدمين بطلب الدعم النقدي للمنصة للتمويل العقاري بالمملكة، حيث تقوم وزارة الإسكان بالاشتراك في رؤية 2030 لتمكين أكثر من 70% من السعوديين لتملك مسكنهم الخاص بهم بالتقسيط البسيط لهم.