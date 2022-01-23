شروط التقديم على استقدام الزوجة والزيارة العائلية الى المملكة العربية السعودية 2022 – 1443 هجرى

تعتبر شروط وطريقة استقدام الزوجة الى المملكة العربية السعودية من الامور التى تشغل بال الكثير من المغتربين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية. خصوصا بعد ظهور متحور كورونا اوميكرون والإجراءات التى تتخذها المملكة في الفترة الأخيرة. وهناك بعض الشروط التي تفرضها المملكة على كل مقيم يرغب في استقدام زوجته او احضارها عن طريق الزيارة العائلية.ولكى يقوم المقيم فى المملكة باحضار واستقدام زوجته لابد من توفر بعض الشروط والإجراءات اللازمة لطلب الزيارة او الاستقدام سوف نوضحها خلال الخطوات التالية. حيث تتيح المملكة العربية السعودية طريقتان لاستقدام الزوجة الى المملكة الطريقة الأولى الورقية والطريقة الثانية الكترونيا..

طريقة استقدام الزوجة طلبات الاستقدام الالكترونية

التسجيل في منصة ابشر.

ثم الدخول الى الخدمات الالكترونية التي تقدمها المنصة.

كذلك التعرف على ما تقدمه المملكة للمقيمين ثم الضغط على اصدار تاشيرة التوظيف.

مع إدخال البيانات المطلوبة الشخصية بشكل صحيح.

ثم إرسال الطلب إلكترونيا.

يتم اخطار الموافقة على طلب الاستقدام خلال ثلاثين يوم.

طلبات الاستقدام الورقية والمستندات المطلوبة

تعتمد طريقة الاستقدام الورقية على إحضار بعض المستندات والأوراق المطلوبة من قبل المملكة من اجل استقدام الزوجة. وكذلك تحديد موعد مع أحد الأقسام التابعة لإدارة الجوازات بالمملكة من خلال منصة ابشر.

نسخة من جواز السفر سارى المفعول.

كذلك عقد الزواج المصدق من وزارة الخارجية والقنصلية.

مع تصريح إقامة الزوج وصورة منه.

ثم إثبات يوضح قيم دخل الزوج مسجل رسميا من الغرفة التجارية وصاحب العمل.

ايضا صورة الزوجة 4*6 .

ثم دفع رسوم استقدام الزوجة.

مع إحضار جواز سفر الزوجة وصورة منه.

كما يجب تحديد موعد من خلال منصة ابشر.

شروط طلب الزيارة العائلية الكترونيا

يرغب العديد من العاملين فى المملكة العربية السعودية فى العيش مع زوجاتهم داخل المملكة. وهناك بعض الشروط والاجراءات اللازمة من أجل إحضار الزوجة سواء عن طريق الاستقدام او عن طريق الزيارة العائلية والشروط هى.