اصابة وزير الصحة الاردني فراس الهواري بفيروس كورونا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة، عن إصابة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بفيروس كورونا المستجد .
وقال أمين عام الوزارة للرعاية الأولية وشؤون الأوبئة رائد الشبول، في تصريح صحفي، إن الوزير سيمارس عمله خلال فترة الحجر الصحي عن بعد.
واشار الشبول ان الوزير لا يعاني من أي أعراض .
وفي وقت لاحق أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إصابته اليوم الأحد، بفيروس كورونا، بعد أن ظهرت نتيجة الفحص الذي أجراه أخيرا بأنها ايجابية.
وأكد الوزير أن حالته الصحية مستقرة، وأنه ملتزم بإجراءات العزل المنزلي وتطبيق البروتوكولات المتعلقة بالمصابين .
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