التحالف: إصابة مقيمين بعد سقوط صاروخ حوثى بجازان السعودية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى بقيادة السعودية، مساء اليوم الأحد، وقوع إصابتين طفيفتين لمقيمين بأحد المسارحة بعد سقوط صاروخ باليستى أطلقته ميليشيات الحوثى على جازان السعودية.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، كشف التحالف عن وقوع اضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية بأحد المسارحة فى جازان. وأكد التحالف أن الاستهداف متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

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