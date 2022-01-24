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كيفية حساب الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa تسجيل جديد وموعد إيداع راتب فبراير 2022

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عمر شويل - جدة كيفية حساب الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa بالآلية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاحتساب الحد الأدنى للراتب والحد المانع للضمان، ويعتبر من الأسباب التي كانت سبب رفض طلب تسجيل راتب الضمان بالمرحلة الأولى والذي بدأ بنوفمبر الماضي، وبذلك يتم التسجيل الجديد باتباع الخطوات السليمة للتسجيل والتعرف على كيفية حساب الراتب للتعرف على الحد المسموح به لضمان الاستحقاق، ويتابع مقبولي الضمان أيضا التعرف على الموعد الشهري لإيداع الرواتب بالحسابات المصرفية لهم، ونتابع آخر الأخبار معهم.

كيفية حساب الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa تسجيل جديد وموعد إيداع راتب فبراير 2022

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع شرح وتوضيح شامل لجميع البرامج الاجتماعية التي تقوم بإطلاقها وتطويرها في الفترة الأخيرة، حيث قامت بإطلاق الضمان المطور وقامت بوضع شرح كام لكيفية التسجيل والفترة المتاحة لتحديث بيانات المستفيدين للانتقال من الرابط القديم إلى الجديد، كما تم بيان الفترة التي يتم دراسة طلبات المواطنين فيها والرد على عدم التأهيل، بينما يتوارد إلى مؤشر البحث العالمي جوجل باستمرار سؤال حول كيفية احتساب المعاش الشهري للفرد أو الاسرة للتعرف على الحد المانع للاستحقاق.

وصول رسالات الأهلية للمقبولين

أعلنت وزارة الموارد في بداية يناير عن بداية إرسال رسائل الأهلية للمقبولين في الضمان الاجتماعي المطور، حيث قامت بدراسة كافة الطلبات المقدمة منذ نوفمبر الماضي وأقرت المقبولين بينما وصلت رسائل “غير مؤهل” إلى غير المقبولين، وبدأ ترقب المقبولين للتعرف على مواعيد صرف الرواتب الشهرية وفق الآلية الجديدة بينما بدأ غير المقبولين في التعرف على كيفية التقديم على الموقع من جديد.

كيفية حساب الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa تسجيل جديد وموعد إيداع راتب فبراير 2022
كيفية حساب الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa تسجيل جديد وموعد إيداع راتب فبراير 2022

كيفية احتساب راتب الضمان المطور

يكون احتساب قيمة الراتب والمعاش الشهري من الضمان المطور بالنظام الجديد لمعدومي الدخل حسب عدد الأسرة بينما يكون للعامل أو الموظف الذي يكون له الدخل الشهري القليل الذي لا يكفي نفقات الحياة وسداد فواتير الكهرباء أو الإيجار، يتم احتساب المعاش حسب راتب الفرد المستقل أو رب الاسرة الشهري بآلية خاصة:

  • يقوم المستفيد بحساب الدخل الشهري لجميع أفراد الاسرة.
  • يتم خصم نصف قيمة الدخل الكامل ثم يضاف إليه نصف الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي.
  • يقوم بالحساب على أساس 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد، كحد أدنى.

شرح وافي لطريقة حسبة الراتب بالمثال

مثال حالة لاحتساب معاش الضمان: عدد أفراد الأسرة بها 4 أفراد، نبدأ نحسب مدى تأهلها لدعم الضمان من عدمه، وما هو الراتب الخاص بالضمان لتلك الأسرة، وذلك حسب التالي:

  • يتم حساب الضمان الاجتماعي المطور الجديد لحالتك كالتالي:
  • إجمالي الدخل هو 1500 + 2000+ 800 = 4300 ريال.
  • الحد المانع للمعاش لعدد 4 أفراد هو 3710 ريال.
  • بمقارنة الدخل الإجمالي مع  الحد المانع للمعاش.
  • النتيجة: هذه الحالة غير مؤهلة لاستحقاق دعم نظام الضمان الجديد.
عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال شهريا
1 1000 2001
2 1285 2570
3 1570 3140
4 1855 3710
5 2140 4280
6 2420 4840
7 2710 5420
8 3000 6000
9 3280 6560
10 3560 7120
12 3840 7680
13 4130 8260
13 4410 8820
14 4700 9400
15 5000 10000

تسجيل غير المؤهلين من جديد بالضمان المطور

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