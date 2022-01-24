تونس تصعق نيجيريا وتبلغ دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا

فازت تونس 1-صفر على عشرة لاعبين من نيجيريا، بفضل هدف في الشوط الثاني من يوسف المساكني، لتتأهل إلى دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الأحد.

وهز المساكني الشباك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد دقيقتين من الشوط الثاني، ليمنح المساكني بطاقة العبور إلى دور الثمانية، بعد تأهلها من الدور الأول ضمن أفضل أربعة فرق في المركز الثالث.

ولعبت نيجيريا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 بعد طرد أليكس أيوبي إثر مخالفة عنيفة ضد المساكني.

وتلتقي تونس في دور الثمانية مع بوركينا فاسو، التي تجاوزت الغابون بركلات الترجيح في وقت سابق الأحد، بعد تعادلهما 1-1 عقب وقت إضافي.

وكان المنتخب النيجيري الفريق الوحيد الذي فاز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، وكان المرشح الأوفر حظا أمام تونس التي لعبت بدون سبعة لاعبين بسبب كوفيد-19.

لكن المنتخب التونسي، الذي افتقد أيضا مدربه منذر الكبير بسبب فيروس كورونا، تأهل لملاقاة بوركينا فاسو في دور الثمانية الأحد المقبل في جاروا.

وشهدت المباراة فرصا قليلة وقدمت تونس أداء دفاعيا صلبا واعتمدت على الهجمات المرتدة.

ولم تنجح نيجيريا في اللعب بسلاسة، رغم فوزها على مصر والسودان- وغينيا بيساو في دور المجموعات.

وتقلص عدد لاعبي نيجيريا إلى عشرة في الدقيقة 66 عندما طُرد أليكس ايوبي بسبب مخالفة عنيفة ضد المساكني بعد سبع دقائق مناشتراكه كبديل.

وأعطى الحكم إنذارا في البداية لايوبي لكن حكم الفيديو المساعدطلب منه مراجعة الواقعة على الشاشة الموجودة خارج الملعب، ليبدلرأيه ويقرر طرد لاعب نيجيريا.

وحصل المساكني (31 عاما)، الذي يشارك في كأس الأمم للمرة السابعة، لكنه لعب أساسيا للمرة الأولى في هذه البطولة، على ما يكفي من الوقت لتسديد كرة خدعت حارس نيجيريا مادوكا أوكوي الذي لم يستطع سوى لمس الكرة بيده.