مقتل 4 أشخاص فى إطلاق نار بالقرب من لوس أنجلوس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس بلدية إنفغلوود جيمس بوتس إن الشرطة استجابت عند نحو الساعة الواحدة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي) لبلاغات عن إطلاق نار على منزل فى المدينة.
وأفادت قناة "سى بى إس2" بأن امرأتين ورجلين قتلا رميا بالرصاص، وتم نقل رجل آخر للمستشفى فى حالة حرجة ويتوقع نجاته.
ووصف بوتس إطلاق النار بأنه "كمين" تم تنفيذه باستخدام أسلحة عديدة منها بندقية ومسدس.
واعتبر أن الحادث هو أسوأ جريمة إطلاق نار فردية فى إنغلوود منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأضاف أن "(المهاجمين) هؤلاء قتلة معادون للمجتمع، يجب عزلهم"، مشيرا إلى أن السلطات تبحث عن العديد من المشتبه بهم.
ولم تكشف الشرطة عن الدافع المحتمل ولم تذكر إذا ما كان أحد الضحايا مستهدفا.
وأشارت "سى بى إس 2" إلى أن الرجل الذى نجا اعترف بكونه عضوا فى عصابة شوارع فى مدينة أخرى ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان إطلاق النار مرتبطا بعصابة.
وتقع مدينة إنغلوود التى يقطنها نحو 100 ألف نسمة على مسافة 16 كيلومترا جنوب شرقى وسط مدينة لوس أنجلوس.
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