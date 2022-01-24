نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي تحديث بيانات المستفيدين برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث الضمان الاجتماعي وتسجيل بيانات المستفيدين الجديدة التي طرأ عليها التغيير أمر لا غني عنه؛ وذلك لاستمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي، فقد أكدت وزارة الموارد البشرية على أهمية تحدِيث البيانات التي تحتاج التغيير كلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لمنع توقف الحساب وحجب معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيد، فمن أهم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي تسجيل البيانات بدقة بحيث تتطابق مع قاعدة البيانات لدى الجهات ذات صلة، وكذلك تتطابق مع المستندات الرسمية، كما أنه يعد من أهم شروط التسجيل في تمكين الضمان الاجتماعي.

تحديث الضمان الاجتماعي

تعد خدمة تحديث الضمان الاجتماعي من أهم الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الموارد البشرية للمستفيدين، إذ أنه من خلال بعض الخطوات البسيطة عبر بوابة الوزارة يستطيع المستفيد تعديل البيانات بكل سهولة، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها الوزارة لتسهيل على المستفيدين الجدد عملية التسجيل، يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الدولة على التطور والتحول التكنولوجي في كافة المعاملات الحكومية، فضلًا عن توفير سبل الراحة للمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من فئات كبار السن ممن بلغوا سن الشيخوخة.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي

نقدم لكم متابعي موقع ثقفني طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان بالخطوات التفصيلية:

انتقل إلى رابط وزارة الموارد البشرية الرسمي hrsd.gov.sa. اختر الخدمات الإلكترونية ثم انتقل إلى الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية. سجل دخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، أو من خلال تسجيل رقم الهوية وكلمة المرور. ابحث عن خدمة معاش الضمان الاجتماعي. اختر تحديث البيانات، ثم قم بتعديل كافة البيانات التي طرأ عليها التغيير. تأكد من صحة البيانات ثم تعهد بدقتها.

شروط الضمان الاجتماعي

أعلنت الموارد البشرية عن شروط الضمان الاجتماعي المطور، وأكدت على أهميتها، نذكر منها:

أن يكون المتقدم من الفئات المستفيدة كما حددتها الوزارة من حاملي الجنسية السعودية، فيما عدا الحالات المستثناة.

أن يكون المسجل في الضمان الاجتماعي مقيم بشكل دائم داخل السعودية.

ألا يكون من المقيمين في دور الإيواء.

ألا يتجاوز الراتب الشهري للمستخدم أو أحد التابعين من أفراد الأسرة يتجاوز الحد الأدنى لصرف معاش الضمان الاجتماعي سواء لرب الأسرة أو أحد أفرادها.

استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية للأبناء.

الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل للأفراد القادرين.

في النهاية نكون قدمنا طريقة تحديث الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443 من خلال الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية.