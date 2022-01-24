شروط القبول في شركة أرامكو لخريجي الثانوية العامة

شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية توضح عن راتب الموظف، بناءاً على المؤهل العلمي للعامل، وإضافة إلى ذلك الوظيفة التي يعمل بها العامل، ولذلك قد ينبغي على جميع طلاب الثانوية العامة أن يتوافر بهن جميع الشروط الأساسية المطلوب توافرها من خلال شركة أرامكو السعودية، وهذا لكي يتم الالتحاق بالوظائف،

كم رواتب ارامكو الموظفين بالمملكة :

تم الإعلان على أن نعدل وقيمة رواتب الموظفين السعوديين المقدم من خلال شركة أرامكو السعودية 1443هـ ولذلك على أن يكون بداية الراتب الشهري من 4000 ريال سعودي مخصص حتى 65000 ريال سعودي للمستفيدين، حيث أن شركة أرامكو السعودية من أكبر الشركات التي تقدم أعلى رواتب الموظفين السعوديين، وأهم الشركات على مستوى العالم كله في مجال النفط الخام، ولذلك تم الايضاح على أن يكون قيمة الراتب تختلف عن الآخر، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين بناءاً على الخبرة والمؤهل الدراسي الحاصل عليه الشخص.

ومن الجدير بالذكر أن العامل الخريج الحاصل على شهادة الثانوية العامة قد يصل راتبه بقيمة تصل إلى 3000 ريال سعودي مخصص، وهذا في فترة حوالي 8 ساعات على الأقل من يوم السبت إلى الأربعاء، حيث أن تكون هذه الفترة عبارة عن تدريب للطالب قبل أن يتم تسليم العمل بشركة أرامكو السعودية، أوضحت أرامكو على أن يوجد عامين كاملين وهذا لكي يتم تدريب العامل على جميع المهام الوظيفية المطلوبة منه، إضافة إلى ذلك العمل الخاص به أيضاََ، ولذلك في هذه الحالة سوف يتم اختلاف راتب العامل بناءاً على المستوى الوظيفي الخاص بالعامل.

شروط الالتحاق بوظائف أرامكو السعودية :

يجب على طالب الثانوية أن يكون متخصص علمي في مجال “علوم طبيعية، وعلوم تجارية، علوم شرعية” يجب على الطالب أن يكون حاصل على مؤهل أكبر من 72% في مرحلة الثانوية العامة. يجب على الطالب أن يتخطى جنيه اختبارات القدرات واختبار قياس بمعدل لا يكون أقل من 70% على الأقل.

تفاصيل زيادة رواتب الموظفين :

زادت محركات جوجل في البحث عن موعد زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في المملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان على أن لا يوجد أي زيادة في رواتب الموظفين السعوديين، حيث أن هذا في حالة الزيادة المتوقعة أغلب الخبراء، حيث أن هذه الزيادة سوف تكون بنسبة قدرها حوالي 4%.