شفرات gta san andreas وطريقة تثبيت gta5 san andreas للهواتف

شفرات gta san andreas جي تي أية سان اندرياس أحد أجزاء لعبة سرقة السيارات الكبري GTA وهي لعبة ثلاثية الأبعاد من ألعاب الأكشن والمغامرات التي صدرت في عام 2004 لمنصة بلاي ستيشن وتم أصدار الجزء الخاص بالاندرويد عام 2013 وتعتبر من أكثر الألعاب شعبية ونجاح علي جميع منصات الفيديو جيمز وتدور أحداث اللعبة الرئيسية في مدينة سان أندرياس عندما يعود كارل جونسون عضو عصابة جروف ستريت إلي المدينة لحضور جنازة والده ويعترض طريق أثنين من الظباط ويقومون بتهديدة بتلفيق تهم لة أذا لم يساعدهما في بعض الأعمال الغير شرعية لتبداء الأحداث ونستعرض معك ألان بعض شفرات لعبة gta San Andreas وطريقة تثبيت اللعبة علي الهواتف.

شفرات gta san andreas

شفرة الأسلحة للمستوى الأول LXGIWYL.

كود شفرة الأسلحة للمستوى الثاني KJKSZPJ.

كود شفرة الأسلحة للمستوى الثالث UZUMYMW.

شفرة الصحة الكاملة والدرع ومائة وخمسون ألف دولار HESOYAM.

كود شفرة البحث الشرطة عنك بعدد 2 نجمة OSRBLHH.

كود شفرة توقف الشرطة عن البحث عنك ASNAEB.

شفرة الطقس المُشمش AFZLLQLL.

كود شفرة الطقس المُشمش جدًا ICIKPYH.

شفرة الطقس المعتم ALNSFMZO.

كود شفرة الطقس الممطر AUIFRVQS.

شفرة الطقس الضبابي CFVFGMJ.

كود شفرة الساعة السريعة للعبة YSOHNUL.

شفرة تسريع اللعبة PPGWJHT.

كود شفرة تبطئ اللعبة LIYOAAY.

شفرة تصارع المارة مع بعضهم البعض AJLOJYQY.

كود شفرة تواجد المكافأة لُنال منك باللعبة BAGOWPG.

شفرة حمل السلاح للجميع FOOOXFT.

كود شفرة الدبابة AIWPRTON.

كذلك شفرة سيارة السباق PDNEJOH.

كود شفرة المركبة RACECAR “VPJTQWV”.

شفرة المركبة Romero “AQTBCODX”.

كود شفرة المركبة Stretch “KRIJEBR”.

كذلك شفرة المركبة Trashmaster “UBHYZHQ”.

كود شفرة المركبة Caddy “RZHSUEW”.

كذلك شفرة التفجير لجميع سيارات اللعبة CPKTNWT.

كود شفرة السيارات التي لا يمكن رأيتها XICWMD.

شفرة قيادة السيارات بطريقة جيدة PGGOMOY.

كود شفرة الانتحار SZCMAWO.

كذلك شفرة جعل لون الإشارات اخضر ZEIIVG.

كود شفرة تجعل سائق السيارة عنيف YLTEICZ.

كذلك شفرة تجعل لون الإشارة وردي LLQPFBN.

كود شفرة تجعل لون الإشارة أسود IOWDLAC.

شفرة طيران المراكب AFSNMSMW.

كود شفرة الزيادة بوزن شخصية اللاعب BTCDBCB.

كذلك شفرة تُضخم من عضلات شخصية اللاعب QWIOPKB.

كود شفرة الشخصية النحيلة KVGYZQK.

طريقة تثبيت gta سان أندرياس للهواتف