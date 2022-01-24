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عمر شويل - جدة البوابة التعليمية eportal.moe.gov.om لدخول الطلاب وولي الأمر في مدارس سلطنة عمان، حيث توفر وزارة التربية والتعليم رابط البوابة الإلكترونية التي تقوم بتقديم الخدمات التعليمية في مدارس السلطنة الحكومية والمدارس الخاصة، حيث تتيح دخول أولياء الأمور لتسجيل الأبناء بالمراحل التعليمية المبكرة، رياض الأطفال والأول الابتدائي، كما تتيح للطلاب حسابات خاصة يتم من خلالها متابعة نتائج الاختبارات الشهرية والفصلية، بحساب الطلب، كما يتم الاستعلام عن النتائج النهائية للفصل الدراسي الأول والثاني.

البوابة التعليمية eportal.moe.gov.om دخول ولي الأمر (تسجيل طالب – استخراج نتائج)

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم الحكومي بالسلطنة عبر منصته الإخبارية على تويتر فتح باب استقبال طلبات تسجيل الطلاب بالصف الأول الابتدائي وروضات الأطفال بالمدارس الخاصة والذي يستمر حتى نهاية يونيو 2022، كما يعلن الموقع أيضا جدول امتحانات الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والذي يتم الاستعلام عن النتائج بشكل تدريجي عبر دخول البوابة التعليمية لوزارة التعليم بحساب الطالب.

البوابة التعليمية بوزارة التربية والتعليم

أطلقت وزارة التعليم التسجيل والاستعلام عبر البوابة الإلكتروني للاختصاص في جميع شأن التربية والتعليم، حيث سكون للمنصة العديد من المهام الكبيرة:

تقوم باستقبال تسجيل الطلاب في المراحل العمرية المبكرة بحساب ولي الطفل.

يتم الاستعلام عن نتائج التقديمات بعد انتهاء فترة التسجيل.

يقوم الطلاب بالدخول عليها بالرقم المدني والاستعلام عن النتائج، الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

يتم تقديم الخدمات لكل من الموظف بالمجال التعليمي وأيضا المعلم والإداري.

الخطة التعليمية للعام الدراسي 2021-2022 وجدول الامتحانات

الخدمات المقدمة من البوابة التعليمية للطالب

تتيح البوابة العديد من الخدمات والتي يستفيد منها كل من الطالب والمعلم وولي الأمر وتتلخص في التالي:

تتيح الاطلاع على ملف الطالب.

تعرص للطالب جدول الحصص وجدول الامتحانات.

يتم تقديم المواد الاختيارية من البوابة التعليمية.

الاستعلام عن نتائج الاختبارات، الفصلية والنهائية.

كيفية الاستعلام عن النتائج (تسجيل الطلاب – نتائج الامتحانات)

يتم الاستعلام عن جميع النتائج عبر البوابة التعليمية على أن يقوم المستخدم باختيار الاستعلام عن قبول الطلاب أو الاستعلام عن النتائج، ويوشك الطلاب في الصفوف التعليمية المتوسطة على الانتهاء من الاختبارات الفصلية لهم، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية: