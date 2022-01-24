80 طنا من الأسلحة.. أوكرانيا تتلقى شحنة دفاعية أميركية ثانية

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الأحد، إن بلاده تلقت شحنة أسلحة ثانية من الولايات المتحدة، في إطار مساعدة دفاعية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار.

وقالت واشنطن إنها ستواصل دعم أوكرانيا، وسط مخاوف في كييف وبين دول غربية بخصوص حشد عشرات ألوف الجنود الروس على الحدود الأوكرانية.

وتنفي روسيا اعتزامها شن هجوم عسكري على جارتها.

وكتب زيزنيكوف على تويتر: "الطائر الثاني في كييف! أكثر من 80 طنا من الأسلحة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا من أصدقائنا في الولايات المتحدة! وهذه ليست نهاية المطاف".

ووصلت إلى العاصمة الأوكرانية، السبت الماضي، شحنة تقدر بنحو 90 طنا من "مساعدة أمنية فتاكة"، بينها ذخيرة، ضمن حزمة وافقت عليها الولايات المتحدة في ديسمبر المنصرم.