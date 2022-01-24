أميركا تأمر أفراد أسر موظفي سفارتها في أوكرانيا بالمغادرة

قالت الولايات المتحدة، الأحد، إنها أمرت بمغادرة أفراد عائلات موظفيها من سفارتها في أوكرانيا، وقالت إنه يجب على جميع المواطنين التفكير في المغادرة، بسبب خطر قيام روسيا بعمل عسكري ضد كييف.

وأضافت في بيان: "في 23 يناير 2022، أجازت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية للموظفين الأميركيين المعينين مباشرة، وأمرت بمغادرة أفراد الأسر من سفارة كييف، بسبب استمرار التهديد بعمل عسكري روسي".

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