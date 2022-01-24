الكنيست الإسرائيلى يوقف اجتماعا عبر زووم بعد مشاركة صور إباحية

جدة - نرمين السيد - وعرض أحد المشاركين فى النقاش حول قانون كورونا صورا إباحية خلال الاجتماع، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تصرفه نتيجة لمعارضته للقاحات، حيث أراد الاحتجاج بطريقته الخاصة.
واضطر كاريب، وهو أول حاخام ليبرالى فى البرلمان الإسرائيلى، لتوقيف المناقشة وتقرر عدم السماح للمشاركين عن بعد باستخدام الشاشة خلال المناقشات.
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