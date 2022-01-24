نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمارة الثانوية العامة 2022 رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة moe-register.emis.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم استمارة الثانوية العامة 2022، والتي يبحث عنها الجميع خلال هذه الأيام وخاصة بعد الإعلان الرسمي الذي صدر من وزارة التربية والتعليم المصرية بخصوص موعد إتاحة التسجيل في استمارة الثانوية العامة، وسنتعرف معكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بالاستمارة من حيث كيفية التسجيل بشكل صحيح، وما هي الأوراق المطلوبة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن موعد فتح وإتاحة تسجيل استمارات الثانوية العامة الإلكترونية للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022، وهذا عبر بيان رسمي لها تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

حيث إن تسجيل الاستمارات الخاصة بدخول الاختبارات الخاصة بمختلف المراحل الدراسية أصبح يتم بشكل إلكتروني، وهذا في إطار خطة الدولة للميكنة وجعل جميع المعاملات وخاصة الاجراءات المدرسية تتم بشكل إلكتروني، وهذا في إطار رؤية مصر 2030.

وقد تابعنا معكم تسجيل الاستمارات الإلكترونية بشكل مفصل وهذا مثل تسجيل استمارات الشهادة الإعدادية 2022، وسنتعرف معكم في هذا المقال أيضا كيفية تسجيل استمارات الثانوية العامة بالتفصيل، فتابعوا معنا.

موعد استمارات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اتاحة التسجيل في استمارات الثانوية العامة للجميع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالاستمارات الالكترونية الخاص بها، والذي تم فيه التسجيل الخاص بالاستمارات الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية والصف الاول والثاني الثانوي، وهذا بدءا من الموعد التالي:

يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2022

وسنتعرف معكم على طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة بالتفصيل بخطوات مبسطة، والتي يمكنكم اتباعها، وهي كالآتي:

اذهب إلى موقع الاستمارات الإلكتروني، وهذا عبر الرابط الرسمي moe-register.emis.gov.eg.

يجب عليك امتلاك البريد الموحد الخاص بالطالب، وقد شرحنا لكم كيفية عمله بالتفصيل في مقال إنشاء الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد.

سجل الدخول باستخدام البريد الموحد.

أدخل كافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح في الاستمارة.

قم برفع الصورة المصغرة الخاصة بالطالب، مع مراعاة أن تكون الصورة بامتداد jpg بحجز أقل من 1 ميجابايت بالمواصفات المطلوبة في الموقع.

هذا كان مقالنا عن تسجيل استمارة الثانوية العامة، وسنقوم بتزويدكم بكافة التفاصيل بخصوص المصاريف فور إعلان الوزارة عنها، فتابعوا معنا في موقعكم ثقفني.