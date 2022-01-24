نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 1443 -2022 منصة أبشر برقم اللوحة ورقم الهوية في المقال التالي
الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية حيث تخدم تلك الخدمة شريحة كبيرة من المواطنين السعوديين والمقيمين حيث من الممكن أن تستعلم عن مخالفاتك عن طريق رقم اللوحة أو عن طرق أخرى مختلفة وسوف نوضحها من خلال المقال التالي عبر هذا الموقع المتميز وبيان كيفية وأهمية الاستعلام.
الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات
تقدم الحكومة السعودية خدمة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات ومعرفة المخالفات المرورية الجديدة، من عدة طرق أهمها الاستعلام برقم اللوحة وهذا عبر الشبكة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى المنصة الوطنية الموحدة.
- ثانيا الدخول إلى بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية للخدمات المرورية.
- والضغط على أيقونة الاستعلام برقم اللوحة.
- قم بإدخال رقم اللوحة بطريقة صحيحة.
- كتابة كلمة المرور التي تظهر أسفل الشاشة.
- ثم قم بالضغط على أيقونة استعلام المخالفات المرورية.
- سوف تظهر كافة البيانات الخاصة برقم اللوحة السابق.
استعلام عن المخالفات المرورية
وقد وفرت الحكومة السعودية كافة سبل الراحة لكافة مواطنيها حيث أتاحت معظم الخدمات المرورية عبر الإنترنت، ومن أهم تلك الخدمات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات ونوضحها عن طريق رقم الهوية وهذا من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة أبشر الخدمات.
- ثم الولوج إلى صفحة موقع وزارة الداخلية.
- بعد ذلك إدخال رقم الهوية الخاص بمالك السيارة.
- قم بإدخال رمز المرور الخاص الذي يظهر أسفل الشاشة.
- الضغط على أيقونة عرض.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة من الموقع.
- سوف تقوم المنصة بعرض كافة البيانات الخاصة بالمخالفات المستحقة على رقم الهوية مع بيان المبلغ المستحق وموعد سداده.
استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة
وتكمن السرعة في الاستعلام عن مخالفات المرور في خطوات بسيطة لابد من تنظيمها ومراعاة الدقة فيها وهي:
- أول خطوة: الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية.
- الخطوة الثانية: اختيار حزمة خدمات المرور من بين الخدمات العديدة المقدمة.
- أما الخطوة الثالثة: الدخول إلى الموقع الخاص بالمنصة الإلكترونية أبشر.
- الرابعة: تسجيل البيانات الخاصة ( رقم السيارة).
- الخامسة: تسجيل رمز المرور الخاص والذي يظهر بعد كتابة البيانات في مكانها الخاص.
- السادسة: سوف تظهر كافة البيانات الخاصة برقم السيارة المدون وتكلفة المخالفات المفروضة مع بيان ميعاد السداد.
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