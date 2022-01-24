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عمر شويل - جدة قرض الأمثل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بهامش ربح تنافسي وبشروط ميسرة - ثقفني
قرض الأمثل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد أهم أنواع القروض التي تقدمها شركة الأمثل للتمويل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر شركة الأمثل هذا القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة احتياجات العملاء ، كما توفر شركة الأمثل للتمويل بصيغة إسلامية وبهامش ربح منافس بالإضافة إلى سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل ، وذلك تيسيرا على جميع العملاء في المملكة العربية السعودية.
أهم مزايا القرض الشخصي من شركة الأمثل للتمويل في المملكة العربية السعودية
- شركة الأمثل للتمويل من أهم الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من مجموعة متنوعة من المنتجات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة.
- توفر الشركة للعملاء من خلال هذا القرض الشخصي العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بالطلب.
- قرض شركة الأمثل للتمويل لقطاع الأفراد مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- تمويل شركة الأمثل متاح بمبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 50 ألف ريال سعودي من خلال هذا المنتج ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يمكن للعميل الاستفادة من القرض الشخصي المتاح لدي شركة الأمثل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.
- توفر شركة الأمثل القرض الشخصي بهامش ربح منافس .
- إجراءات سريعة وسهلة وميسرة علي جميع العملاء للاستفادة من قرض شركة الأمثل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي شركة الأمثل للتمويل حتي 24 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.
- موافقة سريعة وفورية من شركة الأمثل للتمويل علي طلب القرض الشخصي المتاح لدي الشركة.
شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل شركة الأمثل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل
- يشترط أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة الأمثل للتمويل في المملكة العربية السعودية.
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة ، عند التقدم بطلب قرض شركة الأمثل للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.
- موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات شبة الحكومية أيضاً المعتمدة لدى شركة الأمثل للتمويل يمكنهم الاستفادة من القرض الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل المتاح لدي الشركة.
- يمكن أيضاً لموظفي الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذا المنتج بأقل دخل شهري وبأسهل الشروط.
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