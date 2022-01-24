اطلب الآن شركة البيت الأهلي توفر تمويل حتى 300 ألف ريال براتب 4000 ريال بدون ضامن

تقدم شركة البيت الاهلى تمويل قد يصل حتى 300 الف ريال سعودي بشروط ميسرة للغاية وبدون ضامن ولاتحويل راتب بشرط ان يكون راتبه يبدأ من 4.000 ريال سعودي ميسر السداد، حيث ان شركة البيت الأهلى للتمويل التي تقدم منتجات تتمثل في التمويل الشخصي للأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى قرض السيارات بصيغة الإيجار التمويلي، حيث تتميز هذه الشركة بأنها معتمدة من البنك المركزي السعودي وبتمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية والأحكام، ومن خلال مقالي سوف نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل وكيفية الحصول على التمويل وكذلك نوضح الأوراق والمستندات الواجب توافرها وتقديمها للحصول على تمويل شركة البيت الاهلى.

شروط وآليات الحصول على قرض شخصي من شركة البيت الاهلي:

حيث حددت شركة البيت الأهلي بعض المعايير والشروط للحصول القرض واهمها مايلي:

يشترط للحصول على قرض شركة البيت الاهلى الايقل عمر المتقدم عن 18 سنة وحتى 60 عام و للمتقاعدين 65 سنة.

يجب على الشخص المتقدم أن يكون قيمة الدخل الشهري 4 ألف ريال سعودي فيما أكثر للمواطنين السعوديين وبينما للأشخاص المتقدمين الوافدين يكون 5 ألف ريال سعودي.

يشترط للحصول على قرض شركة البيت الاهلى أن لا تقل مدة الخدمة في العمل عن 3 أشهر في القطاع الحكومي وسنة للقطاع الخاص.

الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على التمويل من شركة البيت الأهلي:

للحصول على تمويلك من البيت الاهلى يجب تقديم المستندات الاتية:

للحصول على تمويلك من البيت الاهلى بمجرد بدء خطوات التقديم ضرورة تقديم بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين أو الإقامة للوافدين (سارية الصلاحية).

ضرورة عنوان السكن الوطني و عنوان البلد الأصل للمقيمين بشكل صحيح.

للحصول على تمويلك من البيت الاهلى يشترط تقديم رسم كركي العمل.

للحصول على تمويلك من البيت الاهلى يشترط تقديم خطاب تعريف بالراتب حديث لا يتعدى شهر.

للحصول على تمويلك من البيت الاهلى يشترط تقديم أصل كشف حساب حديث يوضح آخر 3 رواتب.

للحصول على تمويلك من البيت الاهلى يشترط تقديم عرض سعر سيارة إذا كان طلب القرض سيارة.

للحصول على تمويلك من البيت الاهلى والذي يصل حتى 300 ألف ريال سعودي مع إمكانية السداد المبكر وذلك وفق حسم سمة بحسب الأنظمة واللوائح المتبعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي يجب توفر شروط الحصول على التمويل كما يجب ارفاق المستندات المطلوبة.

خطوات التقديم للحصول على تمويل شركة البيت الاهلى: