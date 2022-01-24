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عمر شويل - جدة تمويل إمكان من 2000 حتي 50 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبأسهل الشروط - ثقفني
تمويل إمكان من 2000 حتي 50 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي تقدمه شركة إمكان للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب ، كما توفر الشركة للعملاء العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بالطلب ، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة في السداد تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.
مميزات برنامج التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل
- شركة إمكان للتمويل أحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة العربية السعودية.
- توفر شركة إمكان للتمويل مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية المطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل من 2000 ريال ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل 50 ألف ريال سعودي.
- موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بشروط ميسرة وسهلة.
- لا يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة إمكان للتمويل ، للاستفادة من المبالغ المالية من خلال عرض التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل ولا ضامن .
- قرض شركة إمكان النقدي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للعميل.
- تمويل شركة إمكان متاح لجميع العملاء بهامش ربح تنافسي.
- إجراءات سريعة وسهلة الحصول على المبالغ التمويلية المتاحة من خلال هذا المنتج.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي حتي 24 شهر.
شروط الأهلية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل
- يجب أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين ، للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 25 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.
- موظفي القطاع المدني الحكومي أو شبة الحكومي أو القطاع الخاص أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب المتاح لدي شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.
- المواطنون المتقاعدون أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل هو 5000 ريال سعودي ، وذلك عند التقدم بطلب تمويل شركة إمكان بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
- يشترط لاستكمال إجراءات طلب تمويل شركة إمكان لقطاع للأفراد بالمملكة ، أن يكون طالب التمويل يمتلك سجل ائتماني جيد.
- مدة الخدمة في وظيفة القطاع الخاص يجب ألا تقل عن 6 أشهر ، وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.
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