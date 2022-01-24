تمويل إمكان من 2000 حتي 50 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبأسهل الشروط

تمويل إمكان من 2000 حتي 50 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي تقدمه شركة إمكان للتمويل للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب ، كما توفر الشركة للعملاء العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بالطلب ، بالإضافة إلى تسهيلات عديدة في السداد تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

مميزات برنامج التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل أحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة العربية السعودية.

توفر شركة إمكان للتمويل مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية المطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن أن يبدأ مبلغ التمويل الشخصي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل من 2000 ريال ، وبحد أقصي لمبلغ التمويل 50 ألف ريال سعودي.

موظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بشروط ميسرة وسهلة.

لا يشترط أن يكون طالب التمويل يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة إمكان للتمويل ، للاستفادة من المبالغ المالية من خلال عرض التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تمويل شركة إمكان بدون كفيل ولا ضامن .

قرض شركة إمكان النقدي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للعميل.

تمويل شركة إمكان متاح لجميع العملاء بهامش ربح تنافسي.

إجراءات سريعة وسهلة الحصول على المبالغ التمويلية المتاحة من خلال هذا المنتج.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي حتي 24 شهر.

شروط الأهلية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل