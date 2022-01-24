كيفية رفع إيقاف الخدمات والاستعلام عن طلب www.najiz.sa عبر البوابة العدلية بزارة العدل السعودية، حيث تقوم بوابة ناجز بالاختصاص في الأعمال القضائية الإلكترونية بين المواطن والوزارة لإنجاز المعاملات الإلكترونية مع الوزارة بطريقة سهله، ويسعى كل المتقاضين بالمملكة وأصحاب إيقاف الخدمات أو غيرها للتعامل عبر ناجز لإنجاز المعاملات الرقمية بشكل سريع ودقيق وسري برقب الطلب والذي لا يتم الحصول عليه إلا من صاحب القضايا، وتتيح الوزارة التعامل السريع والسهل عليها.

“رقم الطلب” كيفية رفع إيقاف الخدمات والاستعلام عن طلب www.najiz.sa بوابة وزارة العدل

يعتبر التعامل الرقمي عبر بوابة التواصل بوزارة العدل، وهي بوابة ناجز الإلكترونية، من أفضل وأحدث الطرق الإلكترونية التي تم إطلاقها من الوزارة بالأعوام القليلة الماضية، حيث تسعى المملكة بجميع مؤسساتها إلى الانتقال الإلكتروني في رؤية 2030 بين جميع مؤسسات المملكة للتيسير وضمان الدقة الشديدة والسرعة، كما تكون البيانات الشخصية والرقم السري هي أساس تعامل كل على حده، وتقوم بوابة وزارة العدل يوميا باستقبال ألاف التعاملات على خدماتها الإلكتروني ويتم التعامل معها بنجاح.

خدمات وزارة العدل بالمملكة

تقدم وزارة العدل بالسعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمتعاملين، حيث بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام وتطبيق القانون بالعدل بين الناس تقوم بتيسير التعامل معها واستخراج الأحكام، ويتلخص عمل الوزارة بالمملكة في التالي:

تثبيت التعامل بالقانون واللجوء إلى وزارة العدل لتطبيقه.

تقم بالتعامل بشبكة المعلومات العامة بوزارة الداخلية للحكم بين جميع القطاعات وفض الاشتباك بالقانون.

تحافظ الوزار على الملكيات الخاصة باستصدار الشهادات الثبوتية الوثقة منها.

تقوم الوزارة بالحفاظ على حقوق الناس بتطبيق القانون على المخالفات المالية أو الاجتماعية.

يتم تقديم الخدمات المناسبة لمنع تكدس القضايا أو التأخير في الحكم.

تقوم بتقديم استخراج الوثائق الثبوتية بالأحكام.

توفر بوابة ناجز لرفع إيقاف الخدمات بعد الحصول على حكم قضائي بالبراءة أو بالسداد والوفاء بالمستحقات.

الاستعلام عن طلب تنفيذ قضائي الاستعلام عن إيقاف الخدمات يتم الدخول المباشر على “ بوابة ناجز العدلية “. يقوم المستخدم بتحديد خيار تنفيذ. يتم اختيار الاستعلام عن طلب”. يقوم صاحب الطلب بإدخال رقم الطلب. يتم تحديد التبعية إلى فرد أو مؤسسة. تحديد نوع الهوية وإدخال رقم الهوية بالمكان المخصص. كتابة كود التوثيق. هنا يبدأ الاستعلام عن الطلب. يتم الدخول مباشرة على “ رابط وزارة العدل “. يقوم باختيار نوع الهوية (وطنية – وافد). يتم تسجيل تاريخ الميلاد. يقوم بتسجيل رقم وكود التوثيق. اختيار ايقونة “التالي”. يتم اختيار الخدمة التي يرغب في الاستعلام عنها “إيقاف الخدمات”.